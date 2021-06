Euroopa lennuohutusamet kutsus keelama lendamise Valgevene õhuruumis

EASA avaldas pärast 23. mai intsidenti Ryanairi lennukiga, mis sunniti pommiohule viidates maanduma Minskis, nõuande vältida Valgevene õhuruumi.

Pommi Ryanairi lennukil ei leitud.

Lennuki pardal oli valitsuskriitiline ajakirjanik Raman Pratasevitš, kes vahistati koos oma pruudiga.

Euroopa Liidu liidrid nimetasid juhtumit kaaperdamiseks ning vastasid sellele Valgevene lennufirmade keelustamise ja uute sanktsioonide koostamisega.

EASA teatas kolmapäeval uues ohutusdirektiivis, et selle liikmesriikide seas on jätkuvalt lennufirmasid, mis tegutsevad Valgevene õhuruumis. Agentuur ei täpsustanud, mis lennufirmadega tegemist on.

Direktiivis öeldakse, et võimud peaksid teavitama oma lennufirmasid, et Valgevene õhuruumis lendamine on nüüd keelatud, välja arvatud ohutuseesmärkidel ettenägematute olukordade puhul.