Ilm püsib päikeseline

Lähipäevil püsib päikeseline ilm, sooja on üle 20 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilvi vähe ja idakaare tuul nõrk. Selgineva taeva all langeb minimaalne õhutemperatuur 5-6 kraadini, meretuulega rannikul on kuni 12 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilvi hõredalt ja ilm sajuta. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 15 kraadi.

Päeva peale tekib pilverünki, aga sajuküpseks need tõenäoliselt saada ei jõua. Puhub valdavalt idakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 18 kuni 23 kraadini, meretuulega rannikul jääb piiriks 15 kraadi.

Õhtul taas pilved hõrenevad ja ilm on sajuta. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14 kuni 19 kraadi.

Järgnevatel päevadel kõrgrõhkkonna vägi väheneb, niiskust tuleb lisaks ja mõni paksemaks paisuv pilverünk toob sajuhoo alla. Idakaarest imbub sooja juurde. Öösiti jäävad termomeetrinäidud 10 ümbrusse toppama, päevasoe kerkib mõni kraad üle 20 piiri.