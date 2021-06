Haapsalus on teada kolm linnapeakandidaati

Nelja aasta eest otsustas tollal veel Reformierakonda kuulunud pikaaegne Haapsalu linnapea Urmas Sukles, et kandideerib erakonna nimekirja asemel hoopis valimisliidus. See päädis Suklese ja veel mitme Haapsalu reformierakondlase parteist välja viskamisega, mis lõppes omakorda sellega, et valimisliit Haapsalu ja Ridala ehk Ha-Ri sai kohalikus volikogus 12 kohta ja reformierakond vaid kaks. Sukles jätkas linnapeana ja koalitsioonipartnerluses Keskerakonnaga.

Tänavu on seni oma linnapeakandidaadi välja öelnud kolm poliitilist jõudu.

Stardipaugu andis veebruaris Reformierakond, mis panustab haridus- ja noorteametis suunajuhina töötavale Roger Tibarile.

Keskerakond otsustas mai keskpaigaks, et nende linnapeakandidaat on Haapsalu algkooli direktor Malle Õiglas.

Valimisliit Ha-Ri on oma võidus aga nii kindel, et teatas mai lõpus, et linnapeakandidaadi asemel on neil nimekirjas linnapeana jätkav Urmas Sukles.

Ülejäänud pole oma linnapeakandidaati veel välja öelnud. 2017. aasta valimistel ühe mandaadi saanud EKRE peaks seda tegema lähiajal. Seni on vaikinud ka Isamaa ja sotsiaaldemokraadid. Eelmisel korral volikogus neli kohta saanud valimisliidu Meie Inimesed tuleviku kohal seisab küsimärk.

Suklesele kinda heitjate elu teeb keeruliseks ka see, et kohalikel valimistel valivad inimesed enamasti persooni, mitte parteid või liitu. Urmas Sukles sai 2017. aastal Haapsalus üle 1200 hääle. Ükski teine kandidaat siis Haapsalus 300 hääle piiri ületada ei suutnud.

Kuna Sukles on olnud koos oma liitlastega aastaid stabiilses koalitsioonis Keskerakonnaga, siis on praegust seisu vaadates küllaltki tõenäoline, et killustunud opositsiooni üle võetakse sügisel üheskoos taas seljavõit.