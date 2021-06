Eesti reeglite järgi reisimine ei garanteeri probleemivaba piiriületamist välismaal

Välisriikide erinevad reisipiirangud tekitavad arusaamatusi, milliste tõenditega saab riigipiire ületada. Lauri Koost reisibüroost Nautilus Travel kirjeldas probleemi, mis tekib ühe vaktsiinidoosi saanud reisijal.

"Meile jõudis info, et reisija oli Eesti seaduste järgi vaktsineeritud läbipõdemise järgselt ühe vaktsiinidoosiga sellisest vaktsiinist, mis muidu vajaks kahte doosi. Saabudes sihtriiki tuvastas tervishoiutöötaja, et reisija on saanud ühe doosi ja ei allu seetõttu nendele piirangute vabastusele, mis kehtivad vaktsineeritud inimesele, kes on kaks doosi saanud. Tulevikus võiks olla mingi kava või plaan nendele reisijatele, kes saavad ühe doosi, et nad saaksid teise doosi."

Tartu Ülikooli viroloogia professori, teadusnõukoja juhi Irja Lutsari sõnul ei ole läbipõdenutele teist vaktsiinidoosi vaja.

"Oleme näinud, et see üks doos põdemise järgselt annab väga kõrge antikehade kontsentratsiooni. Üks doos toimibki nagu tõhustusdoosina. Väga mitmed riigid aktsepteerivad seda seisukohta. Kahjuks, jah, on olukord, et iga riik on oma reeglid teinud."

Välisministeeriumi konsulaarabi büroo direktor Tiina Kallasmaa selgitas, kuidas probleemivabalt reisida.

"Väga, väga täpselt peab igaüks vaatama, millised konkreetselt on tema sihtriigi, aga ka transiitriigi kehtestatud nõuded. Selleks, et inimestel oleks kergem selles suures infohulgas orienteeruda, oleme me koondanud info riigiti ReisiTargalt veebilehele."

Probleemi võib lahendada 1. juunil kehtima hakanud Euroopa Liidu koroonatõendi digilahendus, ütles sotsiaalministeeriumi E-teenuste arengu ja innovatsiooni valdkonna nõunik Aurora Ursula Joala.

"Digitaalse tõendi eesmärgiks on pakkuda Euroopa Liidus ühtsetele standarditele vastavat kolme erinevat tõendit. Need on: immuniseerimise tõend, negatiivse testi tulemuse tõend ja läbipõdemise tõend. Eelnõuga kaasnevalt luuakse ka Euroopa Liidu ülene usaldusraamistik, mis võimaldab tõendite kehtivuses veenduda. Kes soovib tõenditega reisima minna, peab endale selgeks tegema, millised on sihtriigi nõuded, mis tõendit tal täpselt vaja on ja millistel tingimustel see tõend kehtib."