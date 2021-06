Rakvere spordihalli seinamaalil teevad noored sporti

Rakvere spordihalli otsaseinale printis Robots for Humanity maali, mille autor leiti koolinoorte seas tehtud konkursi tulemusena. Kunstikonkursi võitis Maria Pluutuse töö "Sport ja noored", millel on sporti tegevate noorte taustal kujutatud Rakvere vallimäge tarva ja linnusega.

Rakvere spordihalli otsasein püsis 17 aastat valgena. Sellest nädalast katab seda seinamaaling "Sport ja noored", mille autor on Rakvere gümnaasiumi 11. klassi õpilane Maria Pluutus. Teosel teevad Rakvere vallimäel tarva ja linnuse ees sporti viis noort.

"Kohe alguses ma teadsin, et sinna peab tulema üks kas tõukeratta või rulaga noor, sellepärast et siin kõrval on siiski skate-park. Ja siis ma hakkasin mõtlema, mis justkui iseloomustab Rakveret, ma jõudsin järeldusele, et selleks on kindlasti korvpall ning jalgpall, mis on väga popp. Siis ma lisasin veel ühe inimese, kes ei tegele konkreetselt ühe kindla spordialaga, ning selleks sai jooksja, kes esindab neid, kes ise liiguvad ringi. Mul oli seal veel üks tühi koht ja ma pidin tegema otsuse, kas sinna tuleb tennis või võrkpall. Jäi võrkpall, sest see näeb pildi peal parem välja," rääkis teosest Maria Pluutus.

Rakvere abilinnapea Laila Taluniku sõnul kasvas konkursi idee välja linnakunstniku soovist tähistada eriliselt metallpühvli aastat.

"Linnakunstnikul oli mõte, et kuskile pinnale me peaksime tegema tarva või midagi selleteemalist. Kui kevadel jäid lapsed uuesti distantsõppele, siis mõtlesime, et miks mitte kasutada noorte loovust, et miks ise teha, vaid otsiks midagi noorte hulgast, kuna spordikeskuses käib väga palju noori. Et nad ise teeksid iseendale," sõnas Talunik.

Seinamaalingu tegemine läks maksma 3500 eurot.