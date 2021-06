Senine Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar asub juhtima Sihtasutust Jaan Tõnissoni Postimehe Fond. Marti Aaviku sõnul on Postimees täna väga heas seisus ning tal on suur rõõm toimetuse juhi kohale asuda. Postimees on viimastel aastatel rõhutanud, et tegemist on rahvusliku väljaandega. Indrek Kiisler küsis Marti Aavikult, kas Aavik ise peab ennast rahvuskonservatiiviks?