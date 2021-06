Eesti on koroonaviiruse vastu vaktsineerimises langenud Euroopa kehvemate sekka. Ka on kesine eakate inimeste vaktsineerituse tase. Kas need probleemid on ületatavad või on viiruse taandumine ja suvi toomas ka vaktsineerimise huvi langemise? Vastuseid annab ETV saates "Esimene stuudio" vaktsineerimise juht Marek Seer.