Riigifirma Eesti Post lõi uued töökohad Kaunasesse ja Bangladeshi

Riigifirma Eesti Post teatas rahvusvahelise logistikakeskuse avamisest Kaunases, kuhu luuakse 55 töökohta. Lisaks on ettevõte avanud kõnekeskuse Bangladeshis.

Kolmapäeval Kaunases avatud logistikakeskuses hakatakse sorteerima rahvusvahelisi e-kaubandussaadetisi, mis tulevad peamiselt Hiinast ja liiguvad edasi teistesse riikidesse üle maailma.

Uus sorteerimiskeskus asub Kaunase lennujaama suletud tollialas. Aastane sorteerimismaht on üle kümne miljoni saadetise. Keskus töötab 6500 m² suurusel pinnal ja sellega luuakse Leetu 55 uut töökohta.

Omniva rahvusvahelist transiiti juhitakse nüüdsest viies keskuses: Tallinnas, Londonis, Amsterdamis, Hachenburgis ja Kaunases. Rahvusvahelise transiidi ja e-kaubanduse klientide kontaktkeskus asub Bangladeshis.

ERR tundis huvi, miks riigiettevõte uusi töökohti ja keskusi Eestisse ei loonud.

"Baltikum on Omniva koduturg, seega on Kaunases ja Tallinnas samal ajal töötamine tõhus. Tallinn jääb uue keskuse kõrval kindlasti tähtsaks sõlmpunktiks," põhjendas Omniva rahvusvahelise äri juht Sven Kukemelk, rõhutades, et samal ajal jätkab Omniva rahvusvaheliste saadetiste sortimist ka Tallinnas.

Omniva pressiesindaja Mattias Kaiv lisas, et Tallinna sorteerimiskeskuse fookuses on eelkõige Skandinaavia, uus Leedu keskus on aga pigem Ida-Euroopa fookusega.

"Tallinnas neid pakke sorteerida oleks liig aaeganõudev ja kulukas, distants tuleb siin mängu. Kaunasest on oluliselt väiksem teekond Ida-Euroopasse," ütles Kaiv.

Kõnekeskuse rajas Eesti Post Bangladeshi juba veebruaris ning taas sai põhjuseks geograafiline lähedus. Kaiv selgitas, et kõnekeskus vahendab transiidiäri, kus lõpptarbija pole mitte tavaklient, vaid rahvusvahelist e-kaubandusmahtu omavad ettevõtted, mis asuvad eeskätt Aasias, mistõttu tulid mängu ajavahed, keeleoskus jms, mistõttu oli mõistlik kõnekeskus sinna rajada.

Omniva nimel on lepingud sõlmitud alltöövõtjatest partnerfirmadega, kes pakkidega tegelevad.

"Ühtki töökohta Eestist ära ei kaotatud, ka siin on meil teenindusmahtude suuremine," ütles Kaiv. "Tallinnas värbame ka hetkel töötajaid juurde. Äri näitab kasvu, laienetakse igal pool. Kuna vahemaad lähevad pikaks, on meil ka näiteks Londonis ja Amsterdamis need keskused. Tallinnast üle kogu Euroopa ei ole mõistlik pakke tarnida."

Kas otsus töökohad Eestist väljapoole rajada vajas ka ministri otsust või oli see ettevõttesisene äriotsus, ei osanud Kaiv täpsustada.

Kontsernis töötab 2300 inimest üle Baltikumi, 2020. aasta käive oli 135,6 miljonit eurot.