Reede toob mõnele poole hoovihma

Reede öö on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Tuul on nõrk ja valdavalt idakaarest. Õhutemperatuur on 8 kuni 13 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilvi hõredalt ja ilm sajuta. Tuul on nõrk. Õhusooja on 15 kraadi ümber.

Hommikupoolikul on taevas selgem, pärastlõunal on pilverünki, millest kohati hoog vihma tuleb. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur tõuseb 18 kuni 23 kraadini, meretuulega rannikul jääb 15 lähedale.

Õhtul pilved hõrenevad ja sajuhoogudeks on võimalus väiksem. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 17 kuni 21 kraadi, rannikul on jahedam.

Nädalavahetusel on öösiti pilvi vähem, ilm sajuta ning tuul nõrk. Õhutemperatuur on 10 kraadi ümber. Päeval aga saavad pilved ebapüsivas õhuruumis kõrgust kasvatada ja pärastlõunal tuleb mõnest vihmahoog alla. Õhutemperatuur tõuseb 20 kuni 25 kraadini, meretuulega rannikul on jahedam ning seda eelkõige Soome lahe ääres, sest veel on siin soojust vaid 10 kraadi ümber.

Uue nädala alguses püsib suviselt soe ilm. On pärastlõunasi vihmahooge ja suureneb äikeseoht.