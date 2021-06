Pärnu linnavolikokku tuleb tihe rebimine

Eesti 200 nimekirja paneb Pärnus kokku Sulev Alajõe, kes astus just välja Isamaast, kuhu ta kuulus 1992. aastast, vahendas "Aktuaalne kaamera". Alajõe oli 1999-2000 Pärnu abilinnapea, praegu töötab ta Lääne-Eesti ettevõtluskonsultandina.

"Seda linna annab avatumaks muuta, siia annab rohkem õppimisvõimalusi tuua. Astuda selliseid samme nagu Viljandis on Cleveroni akadeemia, rääkida Jõhvi tehnoloogiakooliga läbi nende siia laienemisest," rääkis Alajõe.

Keskerakonna peamine valimisteema on Pärnu sild. Aga on teisigi teemasid. "Kindlasti on Pärnu jaoks võtmeküsimus Pärnu kolledži temaatika. Arutame ka seda, kas meil võiks olla kampuse moodi asi, ühiselamu näiteks vanas Estonia Pargi majas," rääkis Keskerakonna esinumber ja linnapeakandidaat Andrei Korobeinik.

EKRE esinumbril Alar Lanemanil on samuti uusi mõtteid. "Rannaala tuleks inimestele avatuks teha. Muul. Eriti muuli algusosa, see tuleks üles tõsta. Selleks on töö juba käivitatud. Rääma raba, õpperajad sinna," tutvustas ta.

Valimisliit Pärnu Ühendab on saanud palju uusi liikmeid, valimisprogrammi tegemine käib. "Need, kes on täna volikogus ja valimisliidu aktiivsed liikmed, neist enamik kandideerib ka valimistel. On tulnud päris palju uusi liikmeid, kes tahavad oma kodulinna jaoks palju ära teha. Neist mõnedki on ka osavaldadest," rääkis valimisliidu esinumber Romek Kosenkranius.

Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal käib töö valimisnimekirjaga. "Ma tahan siiralt, et meiega ühtemoodi mõtlevaid inimesi oleks veel rohkem. Tegelikult me sisimas ju kanname kõik neid väärtusi, mida kannavad sotsiaaldemokraadid," ütles SDE Pärnu piirkonna juht Kalev Kaljuste.

Isamaa tõenäoline esinumber on Andres Metsoja, Reformierakonnal Toomas Kivimägi, üldkoosolekud seisavad alles ees.