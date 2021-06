Reformierakonna üldkogu andis valimiskampaaniale avalöögi

Reformierakonna üldkogule erakonna liikmed ei kogunenud ning see toimus interneti vahendusel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Erakonna juht Kaja Kallas ütles, et põhjuseks oli see, et üldkogu ettevalmistused algasid ammu ning siis polnud teada, kas koroonaoht lubab rahval kokku saada või mitte.

Kallas rääkis oma kõnes olukorrast koalitsioonis ning tema sõnul on hakanud koalitsioonipartnerid teineteist rohkem usaldama.

"Valitsuskabinetis on meil väga hea õhkkond. Aga eks see mure on selles, et Keskerakonna juht ei ole valitsuses ja minu kutse oleks küll talle, et võib olla tuleks kabineti liikmeks ja niimoodi oleks lihtsam," ütles Kallas.

Lähenemas on ka presidendivalimised. Ühtki võimalikku kandidaati erakonna esimees ei avanud.

"Räägime omavahel läbi ja räägime ka opositsioonierakondadega läbi, sest nagu teada, me kahekesi koalitsiooni häältega presidenti ära ei vali," ütles Kallas.

Peaminister kohalikel valimistel ei kandideeri, suurem osa Reformierakonna ministreid on andnud nõusoleku kandideerimiseks.

Erakonna peasekretär Erkki Keldo ütles, et nimekirjad kohalikeks valimisteks hakkavad valmis saama ning algab esimene aktiivne kampaaniaperiood. Valimisloosung on "Paremini hoitud Eesti".

Keldo ütles, et võitu ootab Reformierakond Tartus, kuid mitte ainult. "Kindlasti Harjumaal on meil valdu, kus oleme tugevalt esindatud, samamoodi Tartumaal. Me täna oleme 30 omavalitsuses võimul, sama tahaks ka jätkata pärast neid kohalikke valimisi," sõnas Keldo.