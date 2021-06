Türgi droonirünnakus Iraagi põgenikelaagrile hukkus kolm tsiviilisikut

"Kolm tsiviilisikut hukkus ja kaks said vigastada," ütles AFP-le Makhmurist pärit kurdi seadusandja Rashad Galali, lisades, et rünnak tabasid üht kooli lähedal asuvat lasteaeda ÜRO toetatud laagris, kus elavad Türgist pärit kurdi pagulased.

Varem sel nädalal oli Türgi president Recep Tayyip Erdogan võrrelnud Makhmuri mägise Qandili regiooniga Iraagi idapiiril, kus asuvad Türgis keelatud Kurdistani Töölispartei (PKK) baasid.

"Makhmuri küsimus on muutunud meile sama oluliseks nagu Qandil, sest Makhmurist on saanud Qandili inkubaator ja kui me ei sekku, siis jätkab inkubaator (terroristide) tootmist," ütles Erdogan.

"Kui ÜRO seda piirkonda ei puhasta, võtame selle ÜRO liikmesriigina oma kätesse," hoiatas Erdogan.

Türgi vägedel on 1990. aastate keskpaigast alates olnud Iraagi põhjaosas baaside võrgustik, mis põhineb tollase diktaatori Saddam Husseiniga sõlmitud kokkulepetel.

PKK on alates 1984. aastast Türgi kaguosas suurema iseseisvuse nimel verist võitlust pidanud. Konfliktis on surma saanud üle 40 000 inimese.