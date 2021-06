Barcelona politsei on hädas koroonapiiranguid eiravate noortega

Noortehulgad ummistasid Barcelona randu ja kesklinna juba teist ööd järjest. Ööl vastu laupäeva aeti laiali umbes 3000 inimest. Noored juhatatakse politsei saatel rahvarohketest paikadest minema ning neil lubatakse kesklinnast kaugemal, kohtades, kus suuri rahvahulki ei kogune, edasi pidutseda.

Võimude teatel on just praegu, piirangute leevendamise tingimustes eriti oluline kehtivatest piirangutest kinni pidada, et uut koroonalainet ära hoida.