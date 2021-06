Äärmuslased tapsid Burkina Fasos vähemalt 114 tsiviilisikut

Burkina Faso põhjaosas hukkus ööl vastu laupäeva äärmuslaste rünnakutes vähemalt 114 tsiviilisikut, tegemist on veriseimate intsidentidega alates 2015. aastast, mil riigis džihadistlik vägivald puhkes, teatasid võimud.

President Roch Marc Christian Kabore mõistis hukka veretöö Mali ja Nigeri piiri lähedal, kus Al-Qaeda ja Islamiriigiga seotud džihadistid on rünnanud tsiviilisikuid ja sõdureid.

"Me peame jääma ühtseks ja meelekindlaks nende pimedusejõudude ees," ütles Kabore, nimetades tapatalguid väikeses Solhani külas barbaarseiks ja põlastusväärseiks. Solhan asub umbes 15 kilomeetri kaugusel Yaghani provintsi pealinnast Sebbast.

"Endiselt esialgne ohvrite hulk on umbes sada – erinevas vanuses mehed ja naised," ütles varem anonüümsust palunud julgeolekuallikas.

Kohalike võimude andmeil ründasid äärmuslased kella kahe paiku öösel esmalt džihadistide vastaste vabatahtlike üksusi ning asusid seejärel majast-majja liikudes inimesi hukkama.

Maakaitsevägi Vabatahtlikud Isamaa Kaitseks (VDP) loodi 2019. aastal, et aidata riigi kehvasti relvastatud sõjaväge, kuid on kandnud raskeid kaotusi. AFP andmeil on hukkunud üle 200 VDP võitleja.

Vabatahtlikud saavad kahenädalase väljaõppe ja tegutsevad seejärel koos julgeolekujõududega, aidates peamiselt jälgimise infokogumise ja julgestusega.

Valitsuse sõnul tapsid terroristid igas vanuses tsiviilisikuid ning süütasid maju. Võimud kuulutasid välja kolmepäevase leina.

Varem reede õhtul olid arvatavad džihadistid rünnanud samuti riigi põhjaosas asuvat Tadaryati küla, tappes 14 inimest – 13 tsiviilisikut ja ühe omakaitseväelase.

Kokku on Burkina Fasos islamistlikus vägivallas hukkunud hinnanguliselt 1400 inimest ja miljon on oma kodud maha jätnud.