Turismimagnet Veneetsia ootab turiste tagasi

Veneetsia San Marco plats on olnud üks turistirohkemaid punkte maailmas, praegu saab seal aga veel üsna rahulikult ringi kõndida. Mõned kohvikud ootavad kliente oma väliterrassile, aga mitte kõigil kohvikutel ja restoranidel pole olnud põhjust oma toole lahti pakkida.

Restoraniomanik Emiliano Biraku pakub kohalikke hõrgutisi. Vahepealset aega aitasid üle elada eelmise aasta paar vabamat kuud ja riigi toetused, kogu Itaalia turismisektorit see muidugi ei päästnud.

"Üksnes 2020. aastal pani 400 000 ettevõtet oma uksed kinni, nad ei jäänud ellu. Ja selle kriisi mõju ei piirdu üksnes 2021. aastaga," ütles Biraku.

Kohalikud teevad turistide teelt kõrvale jääval turul sisseoste. Veneetsia sissetulekud tulevad pea kolmveerandi ulatuses turismist, samas on massiturismist saanud ka nuhtlus. Pandeemia ajal jäi linn tühjaks.

"Turistide puudus tegi meile selgeks, kui vähe elanikke on Veneetsiasse jäänud. See on aga kõige olulisem linna kaunina hoidmiseks," lausus kodanikuühenduse "We are here Venice" juht Jane da Mosto.

Linn tahab nüüd teha turismiga värske stardi ja hakata nõudma ette registreerimist.

"Oluline on tulla Veneetsiasse mitte üksnes üheks päevaks, tasub jääda kauemaks kui mõni öö ja nautida siinolekut aeglaselt. Samas aitab see meil planeerida ja vältida seda, et mõnel päeval on Veneetsias ühes kohas liiga palju inimesi," lausus Veneetsia abilinnapea Simone Venturini.

Vahepealne aeg on olnud raske kõigile. "Mitte välja minna, mitte koos restorani minna ja aperitiivi juua on itaallaste jaoks olnud tõepoolest raske," nentis Venturini.