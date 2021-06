EKRE esitas viis põhjust nende toetamiseks kohalikel valimistel

Programmis "EKRE viis plussi" väidetakse, et EKRE on kõige eestimeelsem, kõige peresõbralikum, kohalikku elu kõige enam soosiv ning demokraatiat kõige tugevamalt edendav erakond, mis seisab kõige kindlamalt Eesti inimeste jõukuse eest.

"Kuna tegemist on kohalike valimistega, siis neis seitsmekümnes ja natuke rohkemas omavalitsuses, kus me välja läheme, on meil igaühes oma programm, omad kohalikud teemad, omad kohalikud murepunktid, mida tuleb lahendada," ütles EKRE esimees Martin Helme.

Pühapäeval Paides kinnitatud programm on tema sõnul katusprogramm kogu Eestile.

Küsimusele, millal EKRE aktiivset valimiskampaaniat alustab, vastas Helme, et valimiskampaania käib mõnes mõttes juba käib. "Täna seegi volikogu koosolek on ju ettevalmistusvalimisteks. Aga ma arvan, et augustikuuga hakkab pihta, presidendivalimistega läheb [kampaania] käima ja sealt tõusvas joones kuni oktoobrini," rääkis EKRE esimees.

Helme tõi oma kõnes välja kolm probleemset piirkonda, kus EKRE peab eriliselt pingutama, kuna seal on nende toetus keskmisest madalam: Tallinn, Tartu ja Ida-Viru suured linnad. "Eks see tulemus tuleb niimoodi, et teeme seal tööd, ehitame oma organisatsiooni üles, jõuame inimesteni oma sõnumitega, teadvustame ka seda, mis on meie nõrkused seal, mis ei luba meil kasvada seal. Ja, ja see on väga süstemaatiline töö, see ei anna üleöö tulemusi, aga ma arvan, et me liigume õiges suunas," rääkis Helme.

Põlluaasa kinnitamisest EKRE presidendikandidaadiks teatas oma Facebooki lehel riigikogu liige Peeter Ernits.

Presidendi valimine toimub ajavahemikul 10. augustist kuni 29. septembrini. Riigikogu esimees kutsub selleks kokku riigikogu erakorralise istungjärgu või täiendava istungi. Kui riigikogus kolme valimisvooruga presidenti valida ei õnnestu, tuleb kokku valimiskogu.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril. Valimisnädal algab esmaspäeval ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval. Eelhääletamise perioodil on võimalik oma hääl anda elektrooniliselt.