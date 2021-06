Moel avas taas uksed alkoholi- ja karastusjoogimuuseum

Seni tegutses 1971. aastal loodud Eesti piiritustööstuse muuseum Moe viinaköögi majas. Viis aastat kestnud ja ligemale miljon eurot maksma läinud renoveerimistööde käigus on näitusepinda suurendatud kolm korda.

Uue näitusemaja korruste vahel saab sõita liftiga, mis asub keedutõrres. Muuseumi vanemad eksponaadid on pärit 19. sajandist.

"Kõige uhkemad ongi 1880. aastatel tehtud tootmisseadmed. Väga ilus ja detailne on Viktor Kirsilo viinavabriku makett, mis on tehtud 1936. aastal. See kõik annab mõnusa miljöö. Kui meil hoovis kas või istuda, siis see enesetunne, mis siin tekib, on väga teistsugune," rääkis Moe muuseumi ja külastuskeskuse juhataja Kertu Karus.

Moe muuseumi külastajal on võimalus huvi korral vaadata ka tänapäevast tootmist.

"Me pakume külastuskeskuse poolt pakette, kus on võimalik näha ainult muuseumi või siis võtta täispakett, kus me vaatame muuseumi, räägime ajaloost ja tootmisest ning käime ka õllevabrikus ja viinavabrikus," ütles Karus.

Moe piiritusemuuseumi saab esialgu külastada vaid ettetellimisel. Suurem avamine on plaanis augustikuus.