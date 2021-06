Esmaspäev ja terve algav nädal tuleb suviselt soe

Esmaspäeval suureneb kagust madalrõhkkonna mõju ja õhumass muutub ebapüsivamaks. See soosib rünkpilvede arengut ning pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma ja kohati võib esineda äikest, tõenäosus on suurem just idapoolsetes maakondades.

Öö vastu esmaspäeva on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm ja puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9 kuni 12 kraadi.

Hommik on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Tuul puhub põhjakaarest 2 kuni 7 meetrit sekundis. Õhusoe kerkib 16 kuni 21 kraadini.

Päeval on pilvisus vähene ja vahelduv, aga mandri sisealadel areneb mitmel pool hoovihmapilvi, pärastlõunal võib kohati olla ka äikest. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2 kuni 7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Väljas läheb kohe päris soojaks ja temperatuur on 21 kuni 26, meretuulega rannikul 15 kraadi ümber.

Õhtul on vähese pilvisusega ilm, vaid kohati sajab hoovihma. Puhub enamasti põhjakaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18 kuni 23, meretuulega rannikul on veidi jahedam

Terve saabuv nädal tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, mis tähendab, et aeg-ajalt võivad tekkida rünksajupilved, mis meile hoovihma jagavad. Samas jagub ka päikest ja õhutemperatuur on tõeliselt suvine. Öösel ei lange see alla 8 kraadi ja päeval on keskmiselt 22 kuni 24 kraadi.