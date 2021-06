Boko Harami liider on Islamiriigi teatel surnud

Islamistide teadaande kohaselt lasi Shekau ennast õhku, sest eelistas surma vangilangemisele.

Paar nädalat tagasi ilmusid meediasse teated, et Shekau sai raskelt haavata pärast seda, kui püüdis end tappa vältimaks langemist Islamiriigi võitlejate kätte riigi rahutus põhjaosas.

"Shekau eelistas alandustele Maa peal surmajärgseid alandusi. Ta tappis ennast pommi õhkimisega," ütles ISWAP-i esindaja, kelle hääl meenutas asjatundjate sõnul relvarühmituse liidri Abu Musab Al-Barnawi häält.

ISWAP kirjeldas helisõnumis, kuidas ta saatis võitlejad Sambisa metsas asuva Boko Harami tugipunkti juurde, kus nad leidsid Shekau tema majas ja alustasid tulevahetust.

"Sealt ta põgenes, jooksis ja hulkus viis päeva põõsastes. Meie võitlejad aga jätkasid tema otsinguid ja jahtisid teda, kuni leidsid," edastati teadaandes.

"Meie võitlejad kutsusid teda üles meelt parandama ja alistuma, kuid Shekau keeldus ja sooritas enesetapu. Ta oli tülikorraldaja, inimeste tagakiusaja ja hävitava mõjuga rahvajuht. Oleme nii õnnelikud," lisati läkituses.

ISWAP lõi Boko Haramist lahku 2016. aastal, sest polnud väidetavalt rahul Shekau tegevusega, kes ründas valimatult tsiviilisikuid ning sundis naisi ja lapsi enesetaputerroristideks.

Shekau sai kurikuulsaks pärast seda, kui tema mehed röövisid 2014. aastal Chibokist pea 300 koolitüdrukut.

Shekau on mitmel korral surnuks kuulutatud alates Boko Harami loomisest 2009. aastal. Hiljem levis terrorirühmitus ka naaberriikidesse nagu Nigerisse, Kameruni ja Tšaadi.

Sellest ajast saadik on Nigeerias tapetud üle 36 000 inimese ja kaks miljonit on sunnitud oma kodudest põgenema. Humanitaarkriis on levinud kogu regioonis ja mässulistega võitlemiseks on loodud piirkondlik sõjaline koalitsioon.