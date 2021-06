Ilmus "Väikese jõhvika aabits"

Raamatu autor Erika Prave andis teose Jõhvi põhikoolide õpilastele lootuses, et nad vaatavad seda koos perega.

See raamat on sellise ahhaa-efektiga ka, ma arvan. See peaks üllatama heas mõttes tegelikult ka neid, kes arvavad, et nad teavad Jõhvit läbi ja lõhki," ütles autor.

Kuna raamat on seotud Jõhvi ajalooga, siis on teoses pilte kohtadest, mis on praegu vaid osaliselt äratuntavad.

"Kuna see on aabits, siis siin on tähestiku jagu olulisi jutte Jõhvist ja nad on ikka ajalooga seotud: tähtsatest paikadest, tähtsatest inimestest, tähtsatest asjadest. Näiteks millal hakati Jõhvis bussiga sõitma," ütles Prave, nentides, et kõige keerulisem oli K-täht. "Ma hakkasin nendest raskematest peale, leidsin nende kohta jutud ära ja siis oli see õnnetu K. Sinna ju sobis kõik: kool ja kunst ja kirik. Lõpuks ta ikka saigi kiriku."

"Väikese jõhvika aabitsa" trükiarv oli 400.