Järvamaa pealinnas Paides võimul olev erakond Isamaa on sedavõrd lõhenenud, et sügisel, pärast kohalike volikogude valimisi, pole suure tõenäosusega enam linnapea toolile asja praegusel linnapeal Priit Värgil, kellest on saanud Isamaa pealiini häälekas arvustaja Parempoolsete ridades.