Politseikoer Sharky leidis sõidukisse peidetud narkoaineid

29. mai õhtul kontrollisid politseinikud Tallinna ringteel liiklusõnnetusse sattunud sõiduautot BMW. Sõidukijuht ja reisija õnnetuses viga ei saanud, kuid politseinikel oli alust arvata, et mõlemad mehed võisid olla narkojoobes. Sündmuskohale kaasati teenistuskoer Sharky, kes leidis sõidukist ja selle lähedalt GHB kahtlusega vedelikku ja valget pulbrilist ainet, mis toimetati ekspertiisi.

Sündmuskohal peeti kahtlustavatena kinni 34-aastane ja 32-aastane mees. Mõlemat meest on varem karistatud joobes juhtimise eest, ühte neist ka narkokuriteo eest. Põhja ringkonnaprokuratuur taotles kohtult meeste vahistamist eeluurimise ajaks, sest prokurör hindas kõrgeks ohtu uute kuritegude toimepanemiseks. Kohus nõustus ning mehed võeti esialgu kaheks kuuks vahi alla.

"Uimastite levitamise takistamisel on oluline igaühe panus. Olgu selleks tähelepanelikult inimeselt laekunud kõne vihjetelefonile, sekkumine noorte uimastehingusse kaubanduskeskuse turvatöötaja poolt või sündmuskohale reageerinud politseiniku professionaalne tunnetus, et juhtumi taga on midagi enamat," ütles Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro.

"Narkootiliste ainete edasimüüjate tabamine ja keelatud ainete konfiskeerimine on oluline samm ennetamaks raskeid tagajärgi inimeste elule ja tervisele," lisas ta.

Politsei- ja piirivalveametis töötab üle 80 teenistuskoera, neist mitmed on spetsialiseerunud narkootikumide otsimisele.

Põhja prefektuuri koerajuht Julia Eesalu rääkis, et Sharky põhiline tööülesanne on patrullimine, kuid pool aastat tagasi hakkas Eesalu Sharkyle õpetama lisasuunana narkoaine otsimist. "Ehkki narkokoera rollis on ta alles algaja, tundub, et see tuleb hästi välja. Kõiki lõhnu õpetatakse politseikoertele läbi mängu ja parimaks preemiaks hästi sooritatud ülesande eest ongi Sharky jaoks mäng," lausus Eesalu.

Belgia lambakoer malinois Sharky on viis aastat vana ja ta on valitud Põhja prefektuuri parimaks patrullkoeraks 2019. ja 2020. aastal. Julia Eesalu on valitud Põhja prefektuuri parimaks koerajuhiks viiel korral.