Häirekeskus sai teate tulekahjust kell 17.02 ja kell 17.16 kinnitati tulekahjule kolmas aste.

Päästeamet teatas Twitteris, et inimesed on väljas. Heinakuivatuse seade põleb aga lahtise leegiga.

Hoones on sees 1000 tonni heina. Kuivatusseadmes endas on sees kolm tonni heina. Hoones sees on gaas.

Päästeameti kinnitusel käib kõrvaloleva angaari kaitsmine.