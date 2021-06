Lääne-Virumaal põles heinakuivati

Häirekeskus sai teate tulekahjust kell 17.02 ja kell 17.16 kinnitati tulekahjule kolmas aste.

Päästeamet teatas Twitteris, et inimesed on hoonetest väljas.

Päästetööde juhi Toomas Mäesalu sõnul põles heinajahutuspunker. "Kui jõudsime sündmuskohale, siis oli agregaat täisleekides ja meie esmane ülesanne oli kõrvalasuvad hooned ära päästa. Ühes hoones polnud materjali ladustatud, kuid teises hoones oli väga suures koguses materjali. Õnneks ei läinud kumbki hoone põlema," ütles Mäesalu.

Päästetööde juhi sõnul oli abiks see, et kohapeal oli veehoidla olemas. "See oli asja juures väga hea tegur, poleks seda olnud, siis oleks tagajärjed katastroofilised olnud," sõnas ta.

Häirekeskuse teatel oli hoones sees 1000 tonni heina. Kuivatusseadmes endas on sees kolm tonni heina. Hoones sees oli gaas.

Päästetööde käigus sai suitsukahjustusi sai üks päästja. "Päästja sai vingumürgituse ja teda turgutas kiirabi, kuid polnud õnneks midagi hullu," sõnas Mäesalu.



Kella 19 ajal teatas päästeamet, et tule levik on peatatud, aga kustutustööd jätkuvad.