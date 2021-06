Rakvere paistiikidele paigaldatakse puhastavad saared

Soolikaoja veekeskkonna parandamine on üks osa kümme aastat kestvast projektist "Virumaa veed puhtaks", vahendas "Aktuaalne kaamera".

11 ujuvsaarele istutatakse taimed, mis juurte abil puhastavad vett sinna sattunud saasteainetest.

Rakvere linna keskkonnaspetsialist Riin Sikka ütles, et saasteainete sattumine vette tuleneb piirkonnast. "Põhjavesi on nitraatidest ülekoormatud, see mõjutab. On ka Nõukogudeaegseid mõjutusi naftasaadustest, mis pinnasest imbuvad vette. Mõjutusi on palju," lausus Sikka.

Uurimisgrupi juht Vallo Kõrgmaa märkis, et põhitöö teevad taime enda juured. "Nii palju kui nad neid toitaineid korjavad, aga lisaks kasvab taime juurte peale biokile, mis on bakterite kiht, ja see bakterite kiht on see, mis teeb kõige suurema töö ära," rääkis Kõrgmaa.