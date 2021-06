"Aktuaalne kaamera" uuris koroonapiiranguid sünnitusmajades

Tallinna sünnitusmajades saavad isad sünnitusjärgsesse perepalatisse vaid tingimusel, et nad on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud või viiruse suhtes teistmoodi immuunsed. Tartu Ülikooli Kliinikumis saab patisente külastada samuti vaid vastavate immuunsustõendite ette näitamisel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lääne-Tallinna Keskhaigla alla kuuluv Pelgulinna sünnitusmaja avab koroonaviiruse puhangu leevenedes taas sünnitusjärgsed perepalatid, aga mitte kõigile. "Oleme otsustanud, et perepalatisse lubame vaid täielikult vaktsineeritud pereliikmeid," anti teada sünnitusmaja Facebooki lehel. See tähendab, et sünnituse juurde kaasale toeks lubatakse ka vaktsineerimata isa, aga perepalatisse pääsemiseks on tal vaja tõestada oma immuunsust koroonaviiruse suhtes.

"Kas ta on vaktsineeritud ehk siis täisvaktsineeritu staatusega või on ta läbi põdenud Covid-19 näiteks vähem kui kuus kuud tagasi või on põdenud rohkem kui kuus kuud tagasi, aga siis vaktsineeritud ühe doosiga," selgitas Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Arkadi Popov.

Popovi sõnul on see vajalik, et tagada nii patisentide kui ka kõigi külastajate turvalisus. Ta lisab, et arutati ka võimalust teenust kasutada negatiivse testi ettenäitamisel, kuid sellest loobuti.

"Inimesed, kes isegi on testitud ja pääsevad haiglasse ja nende test muutub positiivseks juba haiglas olles. See on üks potentsiaalne riskifaktor ka teistele patsientidele, kes sünnitusmajas viibivad," lausus Popov.

Popov olukorda diskrimineerivaks ei pea ja tegelikult käituvad sarnaselt ka teised haiglad. Samadel tingimustel plaanib perepalatid avada ka Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik. Tartu Ülikooli Kliinikum märgib aga sotsiaalmeedias, et alates juuni algusest on "haiglaravil viibivaid patsiente oodatud külastama Covid-19 vaktsineeritud või läbipõdenud isikud, kes esitavad ka vastavasisulise tõendi."



Terviseameti tervishoiukorralduse ja toimepidevuse osakonna juhataja Ragnar Vaiknemets rõhutas, et haiglad on oma otsustes iseseisvad. "Nad võivad teha neid otsuseid, kaitstes enda töötajaid, patsiente ja terviseamet toetab kõiki selliseid otsuseid, mis aitavad Covid-19 viirust tõrjuda," ütles Vaiknemets.

Meditsiinivaldkonna õigusküsimustega tegelev vandeadvokaat Maret Kruus märgib, et tervishoiuasutusel on kohustus osutada kvaliteetset tervishoiuteenust ja selle üheks eelduseks on ka see, et nakatumisrisk viiakse võimalikult madalale.

"Ja nüüd kui tervishoiuasutus on hinnanud, et ta saab selle riski madalale viia niiviisi, et ta seab sellised eeltingimused, siis sellist nõuet diskrimineerivaks ei tohiks pidada," sõnas Kruus.

Kruus lisab, et kui nakatumine läheb madalamaks ja haigus kaob, siis selliste eelduste jätkuv seadmine võib olla ebaproportsionaalne.