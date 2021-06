Teisipäeval jätkub suvine soe ilm

Hommikul on pilvi hõredalt ja ilm sajuta. Tuul on nõrk. Õhusooja 13 kuni 18 kraadi.

Päeval toetab madalrõhuväli pilverünkade kasvu. Pärastlõunal sajab mõnel pool hoovihma, kohati on äikest. Väiksem on saju võimalus saartel ja Virumaal. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2 kuni 7, puhanguti 10 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid iile. Õhutemperatuur tõuseb 20 kuni 26 kraadini, Soome lahe ääres jääb 15 ümbrusse.

Õhtul pilved hõrenevad ja saju võimalus on taas väiksem. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 17 kuni 22 kraadi, jahedam on looderannikul.

Järgnevad päevad jätkuvad südasuvise soojaga, õhutemperatuur tõuseb 25 kraadi ümbrusse ja pisut ülegi. Vihmahoogudeks on võimalus õige vähestes kohtades.