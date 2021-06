Isamaa ja EKRE algatasid Kalle Laaneti umbusaldamise

"Allakirjutanud avaldavad umbusaldust Kalle Laanetile, kes on kaitseministrina valetanud Eesti riigikaitse kahjustamise osas, nõrgestanud Eesti julgeolekut ja inimeste kaitsetahet, Kaitseväge, Kaitseliitu ning olulisi riiklike sümboleid," seisab umbusaldusavalduses.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on kaitseministri tegevus andnud tõsise hoobi Eesti julgeolekule ja inimeste kaitsetahtele. "Otsus asuda õõnestama kärbetega kaitseväge, Kaitseliitu ning olulisi riiklike sümboleid on vastuvõetamatu. Need sammud näitavad, et Kalle Laanet ei mõista oma rolli kaitseministrina Eesti julgeoleku tagamisel ja ei teadvusta Eesti keerulist geopoliitilist olukorda," ütles Seeder.

EKRE esimehe Martin Helme hinnangul on kaitseminister Laanet oma ametis läbi kukkunud. "Ta ei mõista oma valdkonda ega paista tundvat ka mingit huvi riigikaitse valdkonna arengu vastu. Korduvad riigikogu ja avalikkuse eksitamised näitab, et ta kas ei saa aru, või valetab oma valdkonnas toimuva kohta. Kummalgi puhul ei tohi ta ministrina jätkata," sõnas Helme.

Võrreldes täna kehtiva riigikaitse arengukava ja kaitseinvesteeringute programmiga plaanib valitsus vähendada kaitsekulutusi 114 miljoni euro võrra.

Umbusaldusavaldusele on alla kirjutanud kõik Isamaa ja EKRE saadikud. Küll aga ei ole avaldusel samuti opositsiooni kuuluva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikmete allkirju.

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Indrek Saar ütles ERR-ile, et sotside allkirju ei ole avaldusel, sest Laanet on kõigest ettur tervikuna umbusaldust väärivas valitsuses. "Loomulikult ei ole ta saanud oma valdkonna kaitsmisega selles valitsuses hakkama, aga valitsus tervikuna on selle situatsiooni tekitanud," lausus Saar.

Laaneti umbusaldushääletusel kavatsevad sotsid hääletada siiski selle poolt.

ERR küsis, kas sotsidel on kavas algatada peaminister Kaja Kallase umbusaldamine. "Arutame, konsulteerime ja kaalume seda ajaperspektiivi selle jaoks, et see oleks ka õiges ajas ja sellel oleks ka mingi tulemus," ütles Saar.

Valitsus võttis vastu otsuse esitada riigikogu juhatusele taotlus arutada kaitseminister Kalle Laanetile esitatud umbusalduse avaldamise nõuet riigikogus teisipäeval esimesel võimalusel.