USA salaraportis peetakse usutavaks koroonaviiruse lekkimist Wuhani laborist

USA valitsuse riikliku labori aruandes koroonaviiruse päritolu kohta jõutakse järeldusele, et hüpotees viiruse väidetavast lekkimisest Hiinas Wuhani viroloogialaborist on usutav ja väärib edasist uurimist, ütlesid salastatud dokumendiga tutvunud inimesed ajalehele The Wall Street Journal (WSJ).

Uuringu viis 2020. aasta mais läbi Lawrence Livermore'i riiklik laboratoorium Californias ja sellele tugines USA välisministeerium, kui korraldas president Donald Trumpi administratsiooni viimastel kuudel uurimise pandeemia päritolu kindlaks tegemiseks, edastas leht.

Raport on pälvinud nüüd taas kongressi huvi, kuna president Joe Biden on andnud USA luureagentuuridele käsu talle viiruse päritolu kohta aru anda. Bideni sõnul on USA luure keskendunud kahele stsenaariumile - kas koroonaviirus pärines inimese kokkupuutest nakatunud loomaga või laboriõnnetusest.

Uuringuga kursis olevad inimesed ütlesid lehele, et selle valmistas ette Lawrence Livermore'i labori Z-osakond, mis tegeleb laboris luureteemadega. Selle hinnang tugines COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-COV-2 genoomianalüüsile. Viiruste geneetilist koosseisu uurivad teadlased kasutavad seda analüüsi selleks, et kindlaks teha, kuidas viirused populatsioonis arenevad ja levivad. Koroonaviiruse päritolu üle peetava arutelu mõlemad osapooled on oma seisukoha kaitsmiseks viidanud sellisele analüüsile.

Lawrence Livermore'i labori pressiesindaja keeldus raportit kommenteerimast.

Labori analüüs, mis pärineb 2020. aasta 27. maist, on väidetavalt üks esimesi USA valitsuse katseid uurida tõsiselt hüpoteesi, et viirus lekkis Wuhani viroloogiainstituudist. Varasemalt on väidetud, et pandeemia algas inimeste kokkupuutel nakatunud loomadega, ilmselt nahkhiirtega.

Raportil oli suur mõju ka USA välisministeeriumi uurimisele koroonaviiruse päritolu kohta. Välisministeeriumi ametnikud said uuringu 2020. aasta oktoobri lõpus ja küsisid selle kohta lisateavet, selgub relvastuskontrolli- ja kontrollibüroo ajakavast, mille The Wall Street Journal läbi töötas.

Välisministeeriumi leiud avalikustati 15. jaanuari teabelehel, kus loetleti rida kaudseid põhjuseid, miks koroonapuhang võis tekkida laboriõnnetuse tagajärjel. Nende hulgas on väide, et "USA valitsusel on põhjust arvata, et mitmed Wuhani labori teadlased haigestusid 2019. aasta sügisel" sümptomitega, mis olid kooskõlas Covid-19 või hooajalise gripiga. WSJ teatas mais, et see väide põhines vähemalt osaliselt USA luureraportil, et kolm Wuhani labori teadlast haigestusid 2019. aasta novembris nii raskelt, et pidid minema haiglaravile.

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki on öelnud, et teave kolme teadlase kohta pärineb välismaiselt allikalt ning vajab täiendavat kinnitust. Bideni administratsiooni ametnikud on ka märkinud, et välisministeeriumi 15. jaanuari infolehel tunnistatakse, et USA valitsus ei tea täpselt, kus, millal ja kuidas viirus esimest korda inimestele kandus.

Lawrence Livermore'i labori uuringu olemasolust teatas mais meediaettevõte Sinclair Broadcast Group ja see märgiti ära Vanity Fairi hiljutises artiklis.

President Biden ei viidanud oma 26. mai avalduses, milles ta nõudis luurelt uut uurimist, Lawrence Livermore'i aruandele, kuid ütles, et USA riiklikud laborid, mis alluvad energeetikaministeeriumile, suurendavad luuretööd.

Pärast esialgseid avalikke aruandeid Lawrence Livermore'i uuringu kohta pöördusid USA kongressi esindajatekoja energeetika- ja kaubanduskomitee vabariiklased, kes ise uurivad koroonaviiruse päritolu, labori direktori Kimberly Budili poole, paludes temalt selles küsimuses salastatud briifingut.

USA välisminister Antony Blinken ütles hiljutises telekanali HBO Max vahendusel edastatud intervjuus, et USA peab tulevaste pandeemiate ennetamiseks või leevendamiseks saama juhtunust põhjalikult selgust. Hiina valitsus pole tema sõnul pakkunud piisavalt juurdepääsu ega teavet rahvusvaheliste uuringute korraldamiseks Covid-19 päritolu selgitamisel.