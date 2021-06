Aab: piirangud baaridele kaovad juba selle nädala reedest

"Kellaaja piirang kaob. Seda pole ei üritustel ega ka toitlustusasutustel," ütles Aab.

Detailne juriidiline korraldus tuleb Aabi sõnul neljapäeval.

Aabi sõnul võivad põhimõtteliselt ööklubid ja baarid olla lahti kasvõi hommikuni, kui peetakse kinni 50 protsendi täituvuse reeglist. Siseruumidesse lubatud inimeste arv on kuni 600.

Aab tuletas ka meelde, et alkoholimüügi piirang kadus juba 1. juunist.

Teisipäeval alanes koroonaviiruse leviku riskitase kõrgelt keskmisele ehk oranžilt kollasele.

See tähendab, et kogukondades on küll nakkuskoldeid, kuid viirus ei ole laialt levinud ning ühiskondlik eesmärk on eelkõige vältida riskirühmade nakatumist.

Jaak Aabi sõnul ei ole enam põhjendatud karmimaid piiranguid hoida. "Kuna numbrid lähevad väga kiiresti alla, siis on jaanipäevaks enam-vähem normaalne elu," sõnas Aab.

Edasise piirangute leevendamise juurde tuleb valitsus Aabi sõnul uuesti järgmisel nädalal.