Valitsuste ja rahvusvaheliste meediakanalite veebilehti tabas tõrge

Ligipääsetavad ei olnud näiteks USA telekanal CNN, Prantsuse ajaleht Le Monde, Briti väljaanne The Guardian, USA leht The New York Times, veebiküljed Reddit, Twitch, Amazon web services, muusikaplatvorm Bandcamp.

Nende veebilehtedele ilmusid umbes kell 13 Eesti aja järgi veateated nagu "Error 503 Service Unavailable".

Maas olid mõnda aega ka Valge Maja ja Briti valitsuse kodulehed, kuid hiljem need taastati.

Samuti polnud ajutiselt kättesaadavad BBC ja New York Times.