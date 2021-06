Noored robootikud päästavad maailma prügist

Uhkemate ja kallimate robotite kõrval oli tähelepanu keskel 30 väikese leiutaja robotid. Kuigi lastele anti fantaasialennuks vabad käed, keskendusid paljud neist keskkonna koristamisele.

"Need puhastavad mere põhja, mere alt liivalt koristavad prügi ja siis rannast ka prügi," tutvustas Haapsalu innovatsioonikeskuse noor robootik Libell oma tööd. "Me oleme käinud rannas ja me oleme näinud hästi palju prügi ja pabereid seal. Seal on vanad limpsipudelid ja siis on hästi palju vanasid autorehve, mis on toodud randa. Sellepärast ei saa mereloomad elada, sest meres on ka hästi palju sodi."

"Nad teevad koos tööd niimoodi, et Libelli oma paneb mulle siia kastiauto peale kõik prügi ja mina viin selle prügimäele," täiendas teda teine noor robootik Mirell.

Robootikaringi lapsed kutsuti muuseumisse poola lastekirjaniku Stanislaw Lemi 100. aastapäeva puhul, kelle raamatu "Robotite muinasjutud" illustratsioone saab näha vastavatud näitusel.

"Muinasjuturaamatud ju üldiselt annavad inspiratsiooni, see robotite muinasjuttude raamat, mis just äsja eesti keelde tõlgiti, tegelikult ka paneb fantaasia tööle. Oma lapse pealt ma ju ka näen, et kui ta loeb, siis seda rohkem on tal fantaasiat ja vastupidi. See raamat tõesti annabki talle rõõmu. Mida rohkem lapsed loevad, seda enam on nad tulevikus nutikad ja targad," ütles ERM-i näituste juht Kristjan Raba.

Just muinasjutust said oma roboti jaoks inspiratsiooni mitmed noored leiutajad.

"Ma kuulasin ühte juttu, ja selle peale tuli selline mõte, et ehitada vesipäästeauto. Sellega saab päästa inimesi, autosid saab ka välja tõmmata. See on nöör, millega saab tõmmata asju välja ja kopp on selle jaoks, et kui meres on prügi, siis ta võtab selle välja," kirjeldas oma leiutist Haapsalu innovatsioonikeskuse noor robootik Johannes.