Ilm püsib laupäevani sajuta ja soe

Lähipäevil on oodata tuulevaikset ja sooja suveilma. Madalrõhk toob aga nädalavahetuseks vihma ja jahedamat õhku.

Öö hakul on pilvisus vähene ning vahelduv, vaid kohati sajab hoovihma. Pärast keskööd läheb taaskord selgemaks ning ka lokaalsed sajud taanduvad ja paiguti tekib udu. Tuul on rahulik, puhudes 1-6 m/s ja õhutemperatuur jääb 8 kuni 13 kraadi vahele.

Hommikul on vaid õhukesi kõrgeid pilvi ja ilm on sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja võib juba hommikul oodata kuni 17 kraadi.

Vähese ja vahelduva pilvisusega tuleb ilm ka päeval ning tõenäosus hoovihmaks on pigem väike, kui, siis ainult Lääne-Eestis. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-7, rannikul puhanguti 10 m/s ja õhusooja tuleb 21 kuni 25 kraadi, meretuulega on rannikul aga jahedam.

Õhtul ei ole suuremat pilvisust ega sadu oodata ja ka tuul on jätkuvalt põhjakaarest, puhudes mõõdukalt 2-7 m/s. Õhutemperatuur on 17 kuni 22 kraadi.

Neljapäev ja reede mööduvad sarnases taktimõõdus ja suvine ilm püsib.

Laupäeval aga liigub üle Eesti Lääne poolt madalrõhulohk, mis peaks meile ka vihma koos äikesega tooma. Ent sadu taandub juba pühapäeval. Temperatuurid püsivad kõrged, vaid pühapäeval on jahedam.