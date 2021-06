Regulaator trahvis Pro Kapitali majandusaasta aruande hilinemise eest

Finantsinspektsioon tegi 3. mail AS-le Pro Kapital Grupp ettekirjutuse 2020. majandusaasta auditeeritud aruande tähtajaks esitamata jätmise eest.

Ettekirjutusega koos tehti hoiatus 14. mai tähtajaga. Kuna ettevõte ei ole saanud siiani auditeeritud majandusaasta aruannet esitada, andis finantsinspektsioon teada, et rakendab ettekirjutuses märgitud sunniraha 15 000 eurot.

Samas hoiatas finantsinspektsioon, et kui sunniraha esmakordne rakendamine ei saavuta vajalikku eesmärki ehk Pro Kapital ei täida finantsinspektsiooni ettekirjutust hiljemalt 11. juunil, peab inspektsioon põhjendatuks määrata järgmine sunniraha summas 20 000 eurot ning kui Pro Kapital ei täida ettekirjutust hiljemalt 30. juunil, määrata järgmise sunniraha summas 25 000 eurot.

Ettevõte lubas teha endast kõik sõltuva, et avaldada majandusaasta auditeeritud aruanne 2020. aasta kohta esimesel võimalusel. Hoolimata sellest, et aastaaruanne on auditeerimata, avaldas ettevõtte 2021. aasta esimese kvartali vahearuande tähtajaliselt, märkis Pro Kapital.