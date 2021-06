Raplamaa lasteaia lõpupeolt sai alguse India tüvega koroonakolle

Möödunud nädalaga lisandus 612 koroonapositiivset. Seda on 30 protsenti vähem kui nädal varem. Nädala jooksul suri koroonasse 11 inimest, mis on samuti seni väikseim hulk. Kahe nädala nakatumise näit 100 000 elaniku kohta on langenud 97,6-ni ehk Eesti on jõudnud nakatumisega "kollasesse" ehk keskmisele tasemele.

Nakatumiskordaja R on langenud 0,74-ni, mis terviseameti hinnangul võib sellise trendi jätkudes viia meid juuni lõpuks 30 nakatunuga päevadeni.

Ehkki Ida-Virumaa ja Valgamaa on endiselt kõrgeima nakatumisnäiduga maakonnad, on needki langustrendis ja R alla ühe.

Võrumaal on olukord stabiilne, ent Rapla-, Hiiu- ja Saaremaal on nakatumine tõusuteel.

Raplamaa nakatumiste kasvu taga on ühe lasteasutuse huvitegevuse lõpupeolt alguse saanud koroonakolle. Peost võttis osa India tüvega koroonapositiivne, kes nakatas seal ka teisi peolisi.

Siiski kinnitab terviseamet, et paljud nakatunud olid juba lähikontaktsetena karantiini suunatud, mistõttu on olukord nüüdseks kontrolli all, ehkki nakatumised jätkuvad.

Kui palju selles koldes kokku India tüvega nakatunuid on, on alles välja selgitamisel, sest viiruseproovid on sekveneerimisel. Ülevaate viirusetüve leviku ulatusest saab anda järgmisel nädalal.

Ametlikult on Eestis tuvastatud seni 11 India tüvega nakatunut. LAV-i tüve on tuvastatud 68 ja Brasiilia tüve ühel juhul.

India tüve kahtlusega on veel 36 analüüsi, mis lähevad täiendavale sekveneerimisele.

"India tüve levik on järjest pead tõstmas, see on ka vaktsiinide suhtes vähem tundlik," hoiatas terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp, et Eesti võib oma saavutatud madala nakatumistaseme kiiresti maha mängida, kui uus, agressiivsem tüvi levima peaks pääsema.