Kuigi pealinna suurprojektide tulevik on ebaselge, plaanib Tallinn võlakoormuse lähiaastail mitmekordistada. Kas rahvusooper ja jalgratturid on kesklinnas teretulnud ja kuidas juurida pealinnas välja korruptsioon? ETV saates "Esimene stuudio" on kolmapäeval külas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.