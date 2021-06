Kui riigikogus ABIS-ega kompromissi ei leita, jätkatakse ka nädalavahetusel

EKRE seisab riigikogu tööd takistades vastu isikutuvastuse andmesüsteemi ehk ABISe loomisele ja see tähendab, et kolmapäeva päeval alanud istung kestab Toompeal ilmselt hommikuni. Riigikogu esimees Jüri Ratas on nädalavaheks kokku kutsunud ka juba erakorralise maratonistungi, et eelnõud ära menetleda.

Kui koalitsioon peab EKRE juntimist sisutühjaks, siis EKRE kardab, et uut andmekogu lubades astutaks samm jälgimisühiskonna suunas.

EKRE esimees Martin Helme ei mõista, miks peaks kulutama uue inimeste biomeetriliste andmete kogu ja süsteemi peale 17 miljonit eurot olukorras, kus teisal räägitakse kärpimisest. Helme hinnangul pole sellist andmekogu vaja, sest ühtegi olemasolevat see ei asenda. Lisaks teeb teda ettevaatlikuks, et näiteks sõrmejälgede kõrval hakataks sinna koguma ka silmaiirise ja DNA andmeid.

"Meile ei ole suutnud koalitsioonipoliitikud ega siseministeeriumi ametnikud selgeks teha, miks sellist andmebaasi vaja on. Ometi on kogu koalitsioon valmis ohverdama kogu oma ülejäänud seadusandliku agenda siin, kõik teised seaduseelnõud, mida nad on tahtnud enne jaanipäeva vastu võtta, on nad valmis ohverdama, et selle Suure Venna eelnõu ära saaks tehtud," rääkis Helme.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi (Reformierakond) soovitas mitte Eestit võrrelda totalitaarriikidega. "Jah, me teame, mismoodi ja kuidas biomeetriat kasutatakse näiteks Hiinas. Eesti on demokraatlik vabariik ja mitte kellelgi ei ole mingit sarnast plaani teha, see on ennekõike turvalisuse tagamiseks," lausus ta.

Kivimägi viitas, et sama süsteemi eelnõu oli arutlusel juba eelmises valitsuses. "See on seesama eelnõu, mille tegelikult allkirjastas kooskõlastusringile saatmiseks härra Mart Helme, kui ta oli siseminister oktoobris 2020. Täpselt sama eelnõu. Ja see eelnõu sai kooskõlastused kõikidelt ministeeriumidelt tol ajal, kui nad (EKRE – toim.) olid valitsuses," ütles Kivimägi.

Helme vastas, et toona tuli see siseministeeriumi ametnikelt jutuga, et IT-süsteemid vajavad uuendamist. "Kooskõlastusringilt see (eelnõu) kaugemale ei jõudnud, sest kui me hakkasime asjasse süvenema, siis me saime aru, et see eelnõu on midagi palju rohkemat," ütles Helme.

Ehkki seda on arutatud, ei ole koalitsioon pidanud mõistlikuks siduda ABIS-e eelnõud ka valitsuse usaldusega. See ei hoiaks aega märkimisväärselt kokku, sest EKRE takistab ka teiste eelnõude menetlemist.

Kuna kompromissi ei paista, jätkuvad istungimaratonid ka nädalavahetusel, sest riigikogu esimees Jüri Ratas on parlamendi erakorraliselt kokku kutsunud ka laupäeva hommikuks ja istung kestab kogu päeva. Vajadusel jätkatakse järgmise täiendava istungiga pühapäeval.

"Üleüldiselt ei peaks riigikogu töötama öisel ajal, siin on ka väga suured terviseriskid inimestel. Aga kui täna on selline tee valitud opositsiooni poolt, siis kindlasti koalitsioon võtab selle vastu," ütles Ratas.

"Loomulikult saab alati igat eelnõud ja seadust paremaks teha, aga ma ei ole veendunud, et inimesed tänavalt aru saavad, et mis asja me täpselt siin ajame," nentis Isamaa saadik Priit Sibul.