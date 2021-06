Neljapäev on soe, osas Eestis võib tulla äikest

Öö vastu neljapäeva on kas päris selge või üksikute pilvedega ja kuiv ning rahulik, aga laiguti udulaamadega. Õhutemperatuur on 8 kuni 14 kraadi.

Hommikul on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 14 kuni 19 kraadi.

Päeval on päikest, aga tekib ka rünksajupilvi. Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma, on äikeseoht. Tuul on ikka nõrk, vaid äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhusoe kerkib 21 kuni 26 kraadini, meretuulega rannikul 17 ümber.

Õhtul pilved hõrenevad ja ilm on sajuta. Tuul on nõrk ja valdavalt põhjakaarest. Õhutemperatuur on 16 kuni 21 kraadi.

Reede jätkab südasuvisel lainel.

Laupäeva päevaks tõstab madalrõhulohk tuult ja toob vihma, Lääne-Eestisse enam, ida poole harvem ja hõredamalt. Õhk vahetub õhtuks jahedama vastu.

Pühapäeva jooksul sajupilved lahkuvad, õhk on värske ning läänekaare tuul puhanguline.

Uue nädala esimene pool tuleb heitlik ja tuuline. Alustuseks on esmaspäev päikeselisem ja soojem.