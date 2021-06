Rakveres avati taastusravikeskus

Lääne-Virumaa omavalitsustele kuuluva Rakvere haigla taastusravikeskuses pakutakse uue teenusena vesiravi. Keskuse rajamise eesmärk oli inimeste seas aina populaarsemaks muutuva taastusravi tingimuste parandamine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Varem olid meil spetsialistid hajutatud erinevate majade vahel. Nüüd oleme me ühe katuse all ja kõik teenuseid osutatakse patsiendile ühes kohas ja see on patsiendile palju mugavam," ütles Rakvere haigla taastusravi osakonna õendusjuht-füsioterapeut Christi Ojaste.

Rakvere haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev nentis, et selles osakonnas on vaja eelkõige tööjõudu juurde.

"Meil on hetkeseis selline, et kui füsioterapeute me tasapisi leiame, sest tundub, et nende kasv on olemas. Tegevusterapeudid on aga defitsiit, praegu oleme nende puhul nullseisus," lausus Suurkaev.



Christi Ojaste sõnul on nende ainus tegevusterapeut lapsepuhkusel ning haigla on valmis kohe tööle võtta kaks selle ala spetsialisti.