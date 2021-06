YLE: töörände lihtsustumise lahendust on Soomes oodata uuel nädalal

Soome kaalub Euroopa Liidu sisese tööreisimise lihtsustamist, Soome ringhäälingu YLE andmetel on lahendust oodata järgmisel nädalal.

Neljapäeval arutab Soome valitsus piiriületuse korda: esialgse plaani järgi on kavas üldisest koroonatesti nõudest loobuda ja lubada Soome need, kellel on ette näidata usaldusväärne vaktsineerimistunnistus või tõend läbipõdemise kohta.

Ainult negatiivse testiga tulijad peaksid karantiini jääma ja kolme päeva pärast Soomes uue testi tegema. See nõue on saanud turismiettevõtetelt teravat kriitikat.

Kooskõlastusringil soovitas Soome terviseamet, et üle piiri võiks ilma karantiinita lubada ka vaid ühe vaktsiiniannusega. Agentuuri STT andmetel käivad valitsuses vaidlused, millal võiks teise testi ja karantiini nõudest loobuda.