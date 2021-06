Helme: jätkame venitamisega ka järgmisel nädalal

"Koalitsioon on kompinud võimalusi, et milliseid muudatusi sellesse biomeetrilise andmebaasi seadusesse me oleme valmis tegema, nemad on valmis muudatuste üle arutama. Aga meie suhtumine on olnud, et küsimus ei ole selles, milline see andmebaas saab, vaid me oleme põhimõtteliselt vastu sellise tohutu ulatusliku jälgimisühiskonda loova andmebaasi loomisele. Meil ei ole mõtet kaubelda selle üle, kas ta on natuke suurem või natuke väiksem. Me põhimõtteliselt ei soovi sellist andmebaasi," kommenteeris Helme.

Helme arvas, et esmaspäeva hommikul kella üheksaks ei ole veel selle nädala riigikogu päevakord ammendunud ning lubas venitamistaktikat jätkata ka järgmisel nädalal.

"Ma siinjuures juhin tähelepanu, et me ei takista tööd, me teeme tavapärast tööd, lihtsalt väga põhjalikult. Kõik küsivad küsimusi, peavad kõnesid. See on isegi rohkem aega võtnud, kui me arvasime. Me oleme enne neljapäevahommikuse istungi algust ikka veel teisipäevase päevakorra poole peal. See ongi see, mida meil vaja on," lausus Helme.

Kolmapäeval ütles Martin Helme ERR-ile, et EKRE eesmärk on kogu riigikogu päevakord umbe ajada.

ERR-i reporter Uku Toom osutas, et vaidlused parlamendi töö reglemendi on ju töö takistamine. "Eks protseduurilised küsimused tekitavadki vaidlusi, kui panused on kõrged," ütles selle peale Helme.

Helme sõnul arvamuse avaldused riigikogu saalis eetilisuse piiridest väljunud ei ole, aga kahtlemata on nad ebatavalised. "Kõik, mida me siin teeme, on ju väljaspool rutiinset riigikogu tööd, nii et need vaidlused kahtlemata lähevad sama kategooria alla," sõnas Helme.

Riigikogu juhatus, kuhu ka Martin Helme kuulub, peab juba neljapäeval kinnitama järgmise nädala päevakorra ja selle reedel välja saatma.

"See on päris keeruline juriidiline trikk, sest me peame selle täna paika panema, aga me ei tea, kui paljud eelnõud laupäeval ja pühapäeval lugemise läbivad, mistõttu meil ei ole võimalik teada, kas me paneme järgmise nädala päevakorda eelnõusid teisele või kolmandale lugemisele või üldse mitte. Nii, et selle üle käivad alles juristide vaidlused, kuidas seda päevakorda koostada," rääkis ta.

EKRE alustas obstruktsiooni ehk riigikogu töö takistamist neljapäevasel istungil. Erakonna eesmärk on, et riigikogus menetlises olev isikutuvastuse andmesüsteemi ehk ABIS-e eelnõu jääks sel istungjärgul vastu võtmata.

Seaduseelnõu annaks rohelise tule kodanike biomeetriliste andmete koondamiseks ühte suurde infobaasi. Siseministeeriumi kinnitusel on eesmärk andmeid efektiivsemalt kasutada, kuid neile ligipääs ei lihtsustu.