Jaani: minu maailmavaade on politseiniku maailmavaade

Kolmapäeval Keskerakonda astunud siseminister Kristian Jaani ütles ERR-ile antud intervjuus, et kavatseb kandideerida tänavustel kohalikel valimistel. Enda maailmavaatena määratles Jaani politseinikutööst külge jäänud politseiniku maailmavaate, milles on omakorda oluline vaade siseturvalisusele.

Miks läks teil nii kaua aega, et jõuda selgusele Keskerakonnaga liitumises?

Eks sellised olulised otsused vajavadki pikalt läbimõtlemist ja tulles politseiorganisatsioonist ja hoopis teistsugusest maailmast, siis eks jätkuvalt on igapäevaselt selline tunne, et kuhu ma sattunud olen?

See temaatika igapäevaselt minu mõtetes käib läbi, et kuhu siis tuldud sai ja milline see väljakutse ikkagi on. Aga areng, mis on igapäevaselt toimunud, on tegelikult meeletu. Ja see, mida iga päev on võimalik juurde õppida, kuhu edasi areneda... see väljakutse on olnud väga huvitav siiamaani.

Liitusite erakonnaga koos välisminister Eva-Maria Liimetsaga. Kas koordineerisite selle liitumise kuidagi koos või tundsite, et surve liitumisele erakonna ja avalikkuse poolt oli juba nii suur, et otsustasite ikkagi sammu ära teha?

See oli meile Evaga (Eva-Maria Liimets - toim.) algusest peale kokku lepitud, et selle sammu me teeme koos ja see surve ikkagi minu vaates vähemalt on ikkagi pigem sisemine surve. Et kui ikkagi lubadus alguses antud sai, siis tuleb see lubadus ka ellu viia ja tegelikult ju pool aastat on sellest juba ka möödunud.

Üks takistus, mis vähemalt avalikkusele paistis, et teil erakonnaga liitumisel võis olla, oli ilmselt need kriminaalmenetlused, mis on erakonda tabanud, on mul õigus?

Jaa, absoluutselt. Ja ega need takistused ju selles vaates ei ole ka mitte kuskile kadunud. Mida täna saab teha, on oodata võimalikult kiireid lahendusi selles temaatikas. Minule kui endisele politseiametnikule on see jätkuvalt üks koht, et kui mõte selle peale läheb, siis meel läheb väga nukraks.

Kas te lootsite, et näiteks Mailis Repsi ja Mihhail Korbi uurimine saab juba lahenduse kiiremini, et saaks selgeks, kas asi jõuab ka kohtusse? Praegu tundub, et see uurimine on veninud päris pikale.

Minu seisukoht on alati see olnud, et kõik süüteomenetlused tuleb läbi viia võimalikult kiiresti, aga samas kiiresti ei tähenda seda, et kannatama peaks kvaliteet. Loomulikult üle mõistuse kaua ei tohi mitte ükski süüteomenetlus kesta, need tuleb võimalikult kiiresti läbi viia.

Samas ei tohi ära unustada ka kvaliteeti. Süüteomenetlus ei ole kindlasti selline asi, kus natukenegi saaks järgi anda nii-öelda kiirustades kvaliteedile.

Aga kuidas peaks Keskerakond oma mainet parandama seoses nende menetlustega ja ka korruptsioonijuhtumitega, mis on erakonda minevikus tabanud?

Eks ta on selline koht, kus iga erakonna liige peab mõtlema, et mida tema saab teha selleks, et erakonna maine tervikuna oleks parem, kui ta võib-olla on pärast seda, kui erinevad süüteomenetlused erakonna osas on alustatud.

Minu seisukoht on ka, et erinevad väärtuskonfliktid, aga ka erinevad süüteomenetlused peaksid olema konkreetsemalt käsitletud erakonna põhikirjas ja seda arutelu ma kindlasti kavatsen erakonnas jätkata.

Aga samas mina eeldan alati, et ei peakski olema mingisugust survemehhanismi, vaid tegelikult iga inimene ise peaks aru saama olukordadest, kus on kas väga oluline väärtuskonflikt või midagi analoogset, kus inimene ise näiteks taandub või astub tagasi või astub välja.

Kuidas te kirjeldaksite oma poliitilist maailmavaadet?

Olles ka ise keskklassi esindaja, siis mulle keskklassi eest seismine meeldib.

Kui räägiksin oma maailmavaatest ja ma olen seda ka kuid tagasi öelnud ja ütlen ka täna, et minu maailmavaade on väga seotud politseiniku maailmavaatega, kus on väga oluline koht selles, kuidas me käsitleme siseturvalisust, kuidas me käsitleme seda, kuidas kuriteo ohvrid on hoitud ja kuidas me riigina või ka erakondade poolt käsitleme siseturvalisust väga laias vaates.

Need asjad, mis liiguvad minu mõtetes, lähtuvalt puhtalt sellest, kust ma tulen, kus ma olen pikka aega töötanud.

Milline on teie vaade Keskerakonna ühele põhilisele programmilisele eesmärgile, milleks on astmeline tulumaks?

Seda olukorda hetkel on minul raske kommenteerida. Kui te küsiksite minu käest täna seda, mis puudutab siseturvalisuse valdkonda, siis tahaksin kindlasti pikemalt rääkida. Aga tunnistan ausalt, et süvapoliitilised arutelud hetkel on minu jaoks veel jätkuvalt pisut keerulised, aga tulevikus kindlasti saame sellest rääkida.

Aga räägime siseturvalisusest. Kui heas seisus on praegu Eesti õigusriik? Näiteks on koostamisel isikutuvastamise andmekogu ehk ABIS-e andmebaas. Kas see andmebaas on turvaliste kontrollmehhanismidega kindlustatud sellisel moel, et võimu poolt on igasugune kuritarvitamine takistatud?

Jah, täpselt nii on. ABIS-e andmekogu üks suuremaid eesmärke ongi ju tegelikult isikute andmete veelgi parem kaitsmine ja biomeetriliste andmete ja biograafiliste andmete üksteisest eraldamine. See ongi see kõige suurem eesmärk. ABIS-e andmekogusse kogutakse tulevikus ainult biomeetrilised andmed.

Täna näiteks, kui me räägime isikut tõendavate dokumentide andmekogust, siis seal on koos nii näokujutised kui ka isiku biograafilised andmed ja seda me tahamegi tulevikus vältida, selliseid andmed ei oleks ühes kohas. Siis saaks neid andmeid paremini kaitsta. Ja kasutada neid kindlasti ka kuritegevuse vastases võitluses, kasutada neid paremini isikute tuvastamisel.

Eesmärk on, et Eesti inimeste andmed oleks paremini kaitstud ja samas me saaksime ka olla efektiivsemad kõiges selles, mis inimestele muret teeb, paremini kaitsta kuriteo ohvri õigusi, paremini avastada kuritegusid, mis on toime pandud inimeste suhtes. Eesmärke ABIS-e andmekoguga on väga palju, aga üks oluline on see, et kuidas neid andmeid paremini kaitsta.

Eesti on täna ja tulevikus väga ilus õigusriik, kus ei saa olla ja ei saagi olema seda, et see, kes on võimul, saaks kuritarvitada või kätte mingisuguseid andmeid.

Mida te ütlete nendele inimestele, kes kardavad, et riik soovib nende kohta järjest rohkem infot, hallata erinevaid andmeid ja et need andmed oleksid rohkem riigi kasutuses, mitte niivõrd eraisiku kasutuses enam?

ABIS-e eesmärk ei ole korjata rohkem inimestelt andmeid, vaid et andmed, mida juba korjatakse või need andmed, mis juba on olemas, oleks paremini ja turvalisemalt paigutatud. Õigusruumis on see õigus olnud juba pikemat aega, et kasutada selliseid andmeid näiteks ka kriminaalmenetluses, aga lihtsalt siiamaani ei ole olemas olnud infotehnoloogilist lahendust.

Eesti riiki peab usaldama. Kui me vaatame erinevaid avaliku arvamuse uuringuid, siis täna ju Eesti riiki usaldab ja peab Eestis elamist turvaliseks 94 protsenti Eesti inimestest.

Parteipoliitika juurde tagasi minnes nüüd, kas olete ka varem poliitikasse minemise või mõne erakonnaga liitumise peale mõelnud?

Ei. Mitte kunagi.

Nii et see tuli ikkagi konkreetse ettepanekuga hakata siseministriks?

Just. Täpselt sellises järjekorras, nagu te ka ütlesite, et ettepanek võtta vastu väga väärikas väljakutse tulla siseministriks ja sealt edasi ka erakonda, vaadata ja mõelda, mida poliitika vaates üldse tulevikus edasi teha.

Kas te kohalikel valimistel kavatsete kandideerida?

Jah, hetkel see plaan on.

Kas on teada juba ka, kus täpsemalt ja millisel positsioonil?

Mina pean ainuõigeks seda, et inimene kandideerib seal, kus tema elab, kus on tema kogukond. Mina elan Saue vallas ja ma kandideerin Saue vallas.

Kas sooviksite kandideerida ka näiteks järgmistel riigikogu valimistel?

Ma arvan, et sinna on natukene pikk maa veel minna. Esimese väljakutse ja arenguetapina olen praegu mõelnud omavalitsuste volikogude valimiste peale ja sealt edasi hetkel ei ole mõelnud.

Kas Jüri Ratas tegi õigesti, kui ta teatas, et ei kavatse eesolevatel presidendivalimistel kandideerida?

Selle otsuse tegi Jüri Ratas. Mina usaldan seda.

Kui Jüri Ratas on sellise otsuse teinud, siis järelikult on see õige otsus.

Kuidas te seda värske erakonna liikmena hindate? On see erakonnale hea, et seoses presidendiks kandideerimisega ei pea ta erakonna juhi kohalt taanduma? Ära jäävad siseheitlused uue esimehe otsimisel.

Jah, eks kindlasti neid erinevaid väljakutseid oleks - ükskõik, milline see otsus oleks teistsugune olnud - tulnud erinevaid.

Ma arvan, et erakonna seisukohast oleks olnud ka väga positiivne see, kui erakonna inimene oleks tulevane Eesti president. Antud juhul sai see otsus Jüri Ratase poolt tehtud teistsugune ja seda otsust tuleb austada. Ja selle otsusega tuleb lihtsalt edasi elada.

Kuidas sujub teie hinnangul koostöö Reformierakonnaga? Praegu on olnud tüliõunaks kärped ja riigieelarve tulevane koostamine. Hiljuti peaminister Kaja Kallas nimetas kahepalgeliseks Jüri Ratase käitumist riigieelarve kärpeid arutades.

Eks partnerite vahel on igas olukorras ja igal tasandil alati selliseid kohti, kus kokkulepete saavutamine on võib-olla pisut keerulisem, kui sellistes punktides, kus ühisosad on suuremad. Ja nii on see ka täna.

Samas tuues näiteks kasvõi tänase kabinetiistungi, kus mina enda poolt tõin lauda erinevaid võimalusi tulevikuvaates kaitseministri valdkonnaga, ehk siis Reformierakonnast tuleva Kalle Laanetiga, siis selles osas väga konkreetsed mõtted, kuidas tulevikus edasi, milline on ühisosa ja see, millisesse parteisse keegi kuulub, absoluutselt seda ei takista.

Aga loomulikult alati, ükskõik kuskohas on partnerite vahel mingisuguseid hõõrumisi, aga laias laastus on ikkagi eesmärk ühine ja selle nimel tegutsetakse.

Kas on tulnud valitsuse tasandilt ka juba mingisuguseid signaale selle kohta, et kui riigi eelarvestrateegia (RES) nüüd üle vaadatakse sügisel, siis äkki ikkagi saab tõmmata nendest kärbetest tagasi, et ei peaks inimesi koondama?

Ka minu seisukoht on see, et siseturvalisuse vaates eesliinis täna töötavaid inimesi ei tohi koondada.

Ma ei ole küll otsuseid teinud ja nende otsuste tegemine ei tule ka kindlasti enne seda, kui on teada, milline on lõplik riigieelarve, mis selgub augustis-septembris koos aruteludega.

Olete te siseministrina suhelnud oma Soome kolleegi siseminister Maria Ohisaloga Soome reisipiirangute teemal? See on valdkond, kus inimesed ootavad tulemusi, aga valitsuse ja välisministri töö sellel suunas ei ole seni tulemusi andnud.

Ma olen suhelnud oma partneriga, tõepoolest, olen suheldud Soome siseministriga. Me ei ole rääkinud küll viimasel ajal ja konkreetselt nendel teemadel, mis puudutab reisipiiranguid kahe riigi vahel.

Minu ootus tõepoolest on, et lähiajal need reisipiirangud ikkagi peavad lõppema, sest olukord, nagu ta täna on, kus on sellised piirangud Euroopa Liidu kahe riigi vahel, ei ole enam kindlasti asjakohased.

Aga omavahel nendel teemadel me Soome siseministriga viimastel päevadel rääkinud ei ole.

Aga kas võib-olla oleks see hea mõte näiteks talle helistada ja anda omalt poolt veel väikest sellist sisendit, et see asi kiiremini ja selgemini oma lahendi leiaks?

See kindlasti on hea mõte, aga täna neid mõtteavaldusi on väga mitmetel erinevatel tasanditel ja hetkel on seda poolt vedamas välisministeerium ja ka peaminister on suure panuse teinud. Aga aga teie mõte on ka kindlasti hea.

Kuidas te välisministri tegevust sellel suunal hindate? Tundub, et see ei ole tulemuseni praegu viinud?

Eks sellised arutelud võtavad ka aega ja diplomaatia ongi keeruline ja tõenäoliselt erinevad otsused ja kokkulepped võtavadki pisut kauem aega. Eriti veel sellises olukorras, nagu täna on.

Loomulikult, eks iga Eesti inimene on oodanud juba pikka aega, et piirangud leeveneksid just siin lähinaabrite vahel tükk maad kiiremini, hetkel ei ole see õnnestunud.

Kas olete otsustanud ka selle, kas pärast siseministri ameti pidamist lähete tagasi politseisse tööle või jätkate oma värskelt alanud poliitilist karjääri?

Ma olen täna iseenda jaoks mõtestanud selle tsükli kaheaastasena. Et kui kõik hästi läheb, siis siseministrina olla kaks aastat ja sellest edasi ei ole mina täna hetkel oma tegevust mõtestanud, et kuhu ta võiks edasi liikuda või mis on need järgmised eesmärgid, ametikohad, väljakutsed.