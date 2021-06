Eestis sai näha osalist päikesevarjutust

Osalist päikesevarjutust on Eestis näha iga paari aasta tagant.

Astrofüüsiku Laurits Leedjärve sõnul ei ole päikesevarjutus sage nähtus.

"Päikesevarjutusi toimub aasta jooksul kaks-kolm tükki. Aga kuna see nägemise piirkond on väga kitsas maa peal, siis ühes konkreetses geograafilises punktis näeb neid harva. Osalisi varjutusi näeb Eestis iga paari aasta tagant," ütles Leedjärv ERR-ile.

Päikesevarjutus tähendab seda, et kuu liigub päikesest mööda õige nurga all. Selleks, et tekiks päikesevarjutus, mida saab maalt näha, peavad sattuma ühele joonele nii maa, kuu kui ka päike.

"Kuu orbiit ümber maa ei ole täpselt samas tasandis, kus maa liigub ümber päikese. Seal vahel on tavaliselt viiekraadine nurk. Siis tavaliselt läheb ta päikesest mööda, aga vahel harva juhtub, et nad satuvad täpselt ühele joonele maa, kuu ja päike ning siis tekib päikesevarjutus."

Otse päikesesse vaatamine on inimsilmale kahjulik.