Ringkonnakohus jättis Peeter Helme karistuse muutmata

Helmele esitati möödunud aastal süüdistus 2019. aasta lõpus interneti suhtlusportaalis lapseealise seksuaalses ahvatlemises. Harju Maakohus tunnistas mullu 30. novembril Helme süüdi ja karistas teda aasta ja nelja kuu pikkuse tingimisi vangistusega. Karistus jääb täitmata, kui Helme ei pane kaheaastase katseaja kestel toime uut kuritegu ja järgib talle määratud kontrollnõudeid.

Lisaks kohustati Helmet käitumiskontrolli ajal osalema kriminaalhooldusametniku poolt määratud sotsiaalprogrammis, mille eesmärgiks on tema süüdistuses nimetatud või sellega sama liiki süütegude edasine ärahoidmine.

Ringkonnakohus nõustus maakohtu otsuse põhjenduste ja järeldustega.

Kohus luges Helme ütlused tõenditena ebausaldusväärseks, kuid märkis siiski, et ükski tõenditest ei kinnitanud Helme ütlusi, nagu oleks tegemist rollimänguga, kus tema arvates ka teine täiskasvanust osapool mängis lapseealise rolli. Ka ei osanud süüdistatav kohtuistungil kohtu küsimusele vastates nimetada ühtegi arvutimängu, kus vestluspartnerite vahel toimuks suhtlus seksuaalsetel teemadel.

Kaitsja tõi apellatsioonis välja, et Helme arvutist ei leitud viiteid lapspornole, mis tõendab Helme soovimatust ahvatleda vestluspartnerit seksuaalsele tegevusele. Ringkonnakohtu hinnangul ei lükka lapspornole viitava materjali puudumine süüdistatava andmekandjatel ümber tema süüd lapseealise seksuaalses ahvatlemises ega kinnita kaitseversiooni süüdistataval igasuguse seksuaalse huvi puudumisest lapseealise isiku vastu.

Ka märkis ringkonnakohus, et ühestki jälitustoimingu protokollis kajastatud vestlusest ei nähtunud, et kasutajanime "Marleen12" all vestluses osalenud politseiagent on Helmet provotseerinud seksuaalteemadel vestlema.

Jälitusprotokollis kajastatud vestlustest nähtus üheselt, et vestlusi seksuaalteemadel lapseealisega alustas alati esimesena just Helme mitte politseiagent.

Kaitsja vaidlustas apellatsioonis ka Helmele mõeldud karistust, soovides tingimisi vangistuse asemel rahalist karistust. Kohtu hinnangul ei täidaks see karistuse eesmärke.

Kriminaalasja materjalidest ka nähtub, et kogu kohtumenetluse vältel on Helme enda tegevust õigustanud ega ole mõistnud, et temast lähtunud seksuaalne huvi lapseealiste vastu ohustab lapseealise normaalset vaimset- ja seksuaalset arengut.

Ringkonnakohus ei pidanud seetõttu võimalikuks Helmele määratud karistuse kergendamist.

Ringkonnakohtu otsust saab vaidlustada 30 päeva jooksul.