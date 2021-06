Põllumehed on sooja saabudes alustanud söödavarumisega

Põllumehed alustasid sooja ilma saabudes söödavarumist. Kui näiteks Järvamaal Türi voortel on heinasaak üsna tavapärane, siis Jõgevamaal Pajusis on rohukasv nii võimas, et seda ei jõuta ära koristada ja hein kipub põllul üle kasvama.

Türi külje all tegutsevas AS-is TAC-Ettevõtted hakati silo tegema mõne varasema aastaga võrreldes pisut hiljem, sest öökülmad pärssisid rohu kasvu.

"Ööd olid jahendad, rohi ei kasvanud. Nüüd on ta ka öösel soojemaks läinud, rohi on paremini kasvama hakanud ja massi on parasjagu," rääkis ettevõtte agronoom Kalle Toome. Toome sõnul on saak keskmine, kuid muretsemiseks pole eelmise aasta varude tõttu põhjust.

Türilt viiekümne kilomeetri kaugusel Järvamaal Pajusi põldudel käib sõna otseses mõttes võidujooks loodusega. Silotegu algas seal poolteist nädalat tagasi.

"Viimaste nädalate püsivalt soojad ilmad ja piisvalt niiskust on rohu sedavõrd kasvama pannud, et rohu kasv on metsik lausa. Ja kuna rohukasv oli Pajusi mail hea ka eelmisel aastal, on kaks kolmandikku mullusest silost ikka veel hoidlas. Kuid rohumaid niitmata jätta ka ei saa," rääkis AS Pajusi ABF juhataja Lembit Paal.

"Meie hoidla maht on täis, et niipalju on eelmiste aastate silosid. Eks me nüüd nuputame, kuhu platside peale seda silo saaks veel hoiustada. Nii et väljakutse missugune," sõnas Paal.

Ja kuna loomakasvatus on Paali sõnul Põltsamaa kandis kidumas, on silo müüa peaaegu võimatu.

"Kümmekond aastat tagasi oli see arvestatav kaubaartikkel, mida sai täitsa edukalt müüa, kui juhtus teda omal rohkem olema. Täna kahjuks küll teda kellelegi müüa ei ole," rääkis ta.