Reede on soe ja kohati vihmane

Ööl vastu reedet on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja paiguti on udu. Tuul ei ole märkimisväärselt kasvanud ja puhub rahulikult. Õhutemperatuur on 8 kuni 13 kraadi ja rannikul on öösel natuke soojemgi.

Ka reede hommik tuleb enamasti selge või vähese pilvisusega. Puhub valdavalt nõrk idakaare tuul ja sooja võime oodata 15 kuni 19 kraadi.

Päeval vähene ja vahelduv pilvisus säilib ja kohati sajab hoovihma ning võib esineda äikest, sajutõenäosus on suurem just Lääne-Eestis. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning sooja on 21 kuni 26 kraadi, meretuulega on rannikul natuke jahedam.

Õhtul pilvisus hõreneb ja ka sajuvõimalus väheneb. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ja soojakraadid küündivad 21 kraadini.

Nädalavahetusel on oodata hooti vihma, mis laupäeval meieni jõuab ja pühapäeva öösel võib näha vihmaga koos ka äikest. Uuel nädalal on see kerge sadu eemaldunud ning soojakraadid jäävad päeval keskmiselt 20 kraadi lähistele.