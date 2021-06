Sotsialism võtab naise, pulma on kutsutud ka Kommunism ja Leninism

Sotsialism peab sel nädalavahetusel Lõuna-Indias Tamil Nadu osariigis pulmi, külaliste hulgas on tema suured vennad Kommunism ja Leninism ning ei puudu ka väike Marksism.

Poegade isa A. Mohan on India Kommunisliku Partei piirkonnasekretär.

"Mu esimene poeg sündis Nõukogude Liidu lagunemise ajal ja uudistes kirjutati igal pool, et see on kommunismi lõpp," jutustas ta.

"Aga kommunism ei lõppe, kuni inimrass elab, sestap panin oma esmasündinule nimeks Kommunism."

Järgmised kaks poeg said nimeks Leninism ja Sotsialism. Viimane võtabki pühapäeval naise.

Pulmaliste hulka on oodata ka Leninismi viiekuist poega Marksismi.

Sirbi ja vasara pildiga pulmakutsed hakkasid sotsiaalmeedias kulutulena levima.

Sotsialismi pruut on P. Mamata Banerjee. Tema sai nime vanaisa, Lääne-Bengali tuntud vasakpoliitiku järgi, kes tegi 2011. aastal osariigi peaministriks saades seal lõpu kommunistide võimule.

Külma sõja ajal Nõukogude Liiduga sõbrustanud Indias on levinud ka nimed nagu Stalin, Lenin, Trotski ja isegi Pravda.

Tamil Nadu praegune siseminister on M.K. Stalin.

Mohani sõnul ei maksa tema poegade nimede üle imestada, tal on seltsimehi, kelle lapsed kannavad nimesid nagu Moskva, Venemaa, Vietnam ja Tšehhoslovakkia.

Isa möönab, et poegadel on nime pärast sekeldusi ette tulnud. Näiteks ei tahetud kolmeaastast Kommunismi haiglasse võtta. Aga ajapikku on sellega harjutud, ütleb ta.

Kõik kolm poega on ka kohaliku kommunistliku partei liikmed.