Saksamaa tühistab juulist enamiku reisihoiatustest

Riike, kus seitsme päeva nakatumisnäit 100 000 inimese kohta jääb vahemikku 50-200, ei peeta enam ohtlikuks. Neid riike on umbes 100, sealhulgas Eesti.

Piirangud jäävad kehtima riikidele, kus nakkustase on kõrgem või kus levivad ohtlikumad viirusevariandid nagu Suurbritannia ja India tüvi.

"Paljudes kohtades nakatumisnäitaja langeb ning üha enam kodanikke on vaktsineeritud. Pärast pikki kuid lukustust saame me vaadata edasi normaalsuse poole, see kehtib ka reisimise kohta," rääkis Maas.

Varem reedel kõrvaldas Saksamaa Robert Kochi nakkushaiguste instituut hulga riike ja regioone koroonaviirusega seotud reisiohu nimekirjast.