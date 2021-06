Norra kavatseb IEA hoiatuste kiuste naftatootmist jätkata

Oslo teatas valges raamatus riigi energiatuleviku kohta, et plaanib jätkata naftatööstusele ligipääsu andmist uutele puurimisaladele.

"Me pakume maailmale energiat seni, kuni on nõudlust," ütles nafta- ja energiaminister Tina Bru.

"Valitsus säilitab seega naftapoliitika, mis võimaldab tulusat nafta- ja gaasitootmist Norra kliimapoliitika ja kliimaeesmärkide raamistikus," lisas ta.

Norra plaanib langetada oma kasvuhoonegaaside emissiooni 2030. aastaks 50-55 protsendi võrra ja viia selle 2050. aastaks sisuliselt nullini.

Riiki kritiseeritakse aga süsihappegaasi emissiooni eest, mida põhjustab mujal maailmas selle naftaeksport.

Norra positsioon on teravas vastuolus IEA-ga, mis on hoiatanud, et kui maailm tahab 2050. aastaks süsinikneutraalsuseni jõuda, tuleks kõik tulevased fossiilsete kütuste projektid tühistada.

Rahvusvahelised vaatlejad on Norra seisukohta kritiseerinud.

"Norra valitsus ja tööstus ei saa teadust ignoreerida," ütles mõttekoja Rooma Klubi kaaspresident Sandrine Dixson-Decleve.

"Norra positsioon suurendab ohtu, et maailm jõuab habraste kliima murdepunktideni, millel on omakorda laastav mõju loodusele, millest me sõltume," ütles Maailma Looduse Fondi kliima ja energia küsimuste juht Manuel Pulgar-Vidal.

Norra oli 2018. aastal maailma suuruselt 14. naftatootja ja kaheksas maagaasitootja.