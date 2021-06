RAB: rahapesuskeemides kasutatakse üha enam uusi tehnoloogilisi lahendusi

RAB-i juhi kohusetäitja Marget Lundava ütles, et koroonapandeemia mõjutas mullu oluliselt RAB-i igapäevatööd ning suurendas ka finantskuritegevuse mahtusid, eelkõige digitaalses maailmas.

RAB-i teatel võimaldas mitu olulist virtuaalvääringu teenuse pakkujaid puudutavat seadusemuudatust korrastada virtuaalvääringute turgu. Eelmisel aastal tunnistas RAB kehtetuks kokku 1808 virtuaalvääringu teenuse pakkumise tegevusluba.

Kuigi virtuaalvääringu sektoriga seotud riskid on seadusemuudatustele vaatamata väga kõrged, märkas RAB eelmisel aastal positiivset muutust sektori teatamiskohustuse täitmises. 2020. aastal oli turul 2019. aastaga võrreldes ligi kolm korda vähem ettevõtteid, kuid RAB-ile esitas kahtlaste tehingute teateid ligi kolm korda rohkem ettevõtteid.

Uue mõistena kerkis eelmisel aastal RAB-i töös esile VIBAN-pangakonto, mis on n-ö tehniline konto makseteenuse pakkujale. Krediidiasutuse vaates ei ole VIBAN-konto eraldiseisev konto, mis tähendab, et pangal ei ole ülevaadet VIBAN-konto tehingute detailide kohta, vaid seda infot peab eraldi küsima oma makseteenuse pakkujast kliendilt. "VIBAN-kontode tehingute info kättesaadavuses on õnneks toimunud kiiresti pööre ja saavutati toimiv koostöö Eesti pankade ja piiriüleste makseteenuse pakkujate vahel," sõnas Lundava.

2020. aastal jõudis RAB-ini üha sagedamini infot, mis viitas, et rahvusvahelised kelmid kasutavad kohalikke ühisrahastusplatvorme heausksetelt investeerijatelt raha väljapetmiseks. RAB aitas kaasa mitme ühisrahastusplatvorme puudutanud kuriteoskeemi tuvastamisele, millele järgnesid kriminaalmenetlused.

Mullu suurenes märkimisväärselt välispäringute arv, mis puudutasid RAB-i tegevusloaga Eesti ettevõtteid. Paljudel juhtudel on sellised ettevõtted tegevusloa juba kaotanud või on tühistamismenetlus pooleli. Üldjuhul on selliste Eestis registreeritud ettevõtete seos Eestiga minimaalne: need ei tegutse Eestis, neil ei ole Eestis arvelduskontot ja ka isikud ettevõtte taga on välisriigi kodanikud, kes Eestis ei resideeru. Selliste variettevõtete esile kerkimine välispäringutes on laiem suundumus ja ilmestab probleemi, et Eesti ettevõtteid kasutatakse ära kuritegude toimepanemiseks mujal maailmas. Enimlevinumaks raha liikumise suunaks oli 2020. aastal RAB-ile saadetud välispäringute puhul raha transiit läbi Eesti, kus Eesti pangakontodele laekunud raha liikus edasi teistesse riikidesse.

"Rahvusvahelisel koostööl on rahapesu ja kuritegevuse tõkestamisel laiemalt väga oluline roll. Välispäringutes kajastuvad juhtumid viitavad rahvusvahelistele rahapesuvõrgustikele, mis võivad ilma välispartnerite infota meile suures osas nähtamatuks jääda. Lisaks võimaldab järjest aktiivsem välissuhtlus saada teavet Eestiga seotud isikute kahtlastest tehingutest väljaspool Eestit. Seega täiendab välispartneritelt laekuv info RAB-i olemasolevat teavet ning võimaldab näha suuremat pilti," selgitas Marget Lundava.